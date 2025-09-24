TBSは24日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、来年に続編の放送が決定している俳優の堺雅人（51）主演のTBSドラマ「VIVANT」のアゼルバイジャン共和国でのロケ中に、機材などを運搬していたトラックが山間部の道路から転落する事故について言及した。

同局の龍宝正峰社長は「現地で撮影にあたって下見は行って入りましたが、結果このようなことになり、事故により亡くなられたドライバーのご遺族にお悔やみを申し上げます」と追悼した。また、「もう一人負傷された方もいらっしゃいますので、その方のご無事をお祈りします」と続けた。

再発防止策については「交通事故ですので、より慎重にという意識はある」とし、「それ以降の事故は発生していない」と説明した。

事故は8月27日に発生。この日から現地での撮影開始の予定だった。現地制作会社を通じて撮影に必要な衛生設備品の運搬を依頼していたところ、配送を担当したトラックが山間部の道路から転落したという。

この事故により、トラックに乗車していた52歳の男性ドライバー1名が死亡し、同乗していた48歳の男性も腕を骨折するなどして現地の医療機関へ搬送され、1週間入院となった。

地元警察の発表では、ハンドル操作のミスが原因。同局によると、トラックは現地の制作会社が手配し、撮影現場用の簡易トイレを運んでいた。事故現場は首都バクーから車で3時間ほどの地域。急な濃霧が発生しやすい場所で、事故発生時も視界不良だったという。転落したトラックは撮影チームの車両と隊列を組んで移動していたが、給油のために隊列から離れていた。先に目的地に着いた撮影チームが、到着を待っていたところに事故の連絡があったという。