女優の上戸彩（40）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」にゲスト出演。長女と長男について語った。

上戸は今年でデビュー25周年。2012年9月14日、自身の27歳の誕生日にEXILE HIROと結婚。2015年に第1子長女、19年に第2子長男、23年に第3子次男を出産している。

次男誕生後、子供たちの勧めもあり、仕事を徐々に入れるようになったという上戸。家ではいつも「もうずっとバタバタバタバタ片付けしてますね。ずっともう中腰でいろんなもの片付け」と苦笑した。

子供は手伝いをするかと聞かれ「長女は片付けが苦手で。出したら出しっぱなし。開けたら開けっぱなし」と証言。「だからちゃんと整理整頓しやすいように棚を置いたり、教材を置く棚を作ったり。いろんなこれはここにしまってって、みんな誕生日を書いたボックスを作ったりとか、3つ作ったりとか。いろんな試行錯誤を、試しているんですけど。やっぱりお姉ちゃんは出したら出しっぱなしです」とぼやいてみせた。

6歳の長男については「最近寝る前に、ああお部屋汚いねって言って一緒に片付けてくれます」と笑顔。「電気も必ず赤ちゃんの時から消すし。お風呂とかも散らかったおもちゃは必ずボックスにしまうし。2番目は本当に」と幼い時から良い子にしていると話した。

長男は次男の面倒もみてくれるとし「もう可愛くてしょうがないみたいで。うーんって、1番下の面倒をみてくれるんです」と上戸。「やっぱり同じ男の子だからか。車だったり、コマだったり。ちゃんと同じ目線になって遊んでくれるのでびっくりしてます」と驚きを語った。

10歳の長女についても「やっぱり危険なことしてそうだったりとか。危ない時は必ずお姉ちゃんが助けてくれるんですけど」と明かした。