千葉市の歯科医院で患者から現金をだまし取ったとして逮捕・起訴された元院長が、別の患者からもおよそ1040万円をだまし取ったとして再逮捕されました。

詐欺の疑いで再逮捕されたのは、千葉市にあった「高橋デンタルオフィス」の元院長・高橋仁一容疑者（58）です。

高橋容疑者は2021年11月、患者の男性（当時73）に対し、「講演会に症例を資料として使用したい」「治療費と同額の現金を支払えば、インプラントメーカーからその現金と治療費が返還される」などとうその説明をして、現金およそ1040万円をだまし取った疑いがもたれています。

警察によりますと、高橋容疑者は男性から520万円の入金の報告を受けたあと、「実はもう1社、インプラントメーカーがある」と言い、同様の手口で、さらに520万円をだまし取ったということです。

取り調べに対し、高橋容疑者は黙秘しています。

高橋容疑者はこれまでに、別の患者から同様の手口で現金をだまし取ったとして2回逮捕、起訴されています。

警察は、高橋容疑者が歯科医院の運営資金などを集めるためにこれまで1億円以上をだまし取ったとみて余罪を調べています。