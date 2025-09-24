毎週月曜よる11時17分～放送している「なるみ・岡村の過ぎるTV」ゴールデンSPの放送が決定！ 放送開始から13年目、「ナイトinナイト」に枠移行してからは10年目に突入。「関西文化人類学バラエティ」として、これまで最新カルチャーの発掘から関西人の生態調査まで、ネットでは出てこないリアルな情報をとことん足で稼いできた。今や、関西イチ関西に詳しい番組といっても過言ではない。

そんな「過ぎるTV」が自信を持ってお届けするゴールデンSPの企画は、「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」！番組の人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」で、将来関西に戻ってきたい岡村隆史のために、これまで様々な街を紹介してきたが、一向に決断しない岡村。「ステイで…！」と幾度となく関西への移住を保留してきた。そうこうしているうちに、番組が調べた都市は40以上、そしてインタビュー総数は驚異の1万人超えに！この膨大なデータをもとに、番組独自の視点で関西の住みやすい街をランキング化し、渾身のVTRと共に発表する。

■なるみ・岡村隆史・すっちーコメント

なるみ：「岡村に住んで欲し過ぎる街」の企画が始まってからはや何年でしょうか…岡村くんがずっと移住を決めはらへんから…

岡村：でも僕が決めなかったから、このスペシャルができるんですよ！引っ張って引っ張って…しかもゴールデンで！！

すっちー：もし早くに決めてたらそれはそれで、「なにはよ決めとんねん！なにほんまに住んどんねん！」ってなりますからね(笑)

なるみ：どんなランキングになるんか、今から楽しみやね！

岡村：ゴールデンもよろしくどうぞ！！

■「news おかえり」と5週にわたってコラボ！

今回のゴールデンSPを盛り上げるべく、夕方のニュース情報番組「newsおかえり」とのコラボ企画も決定！「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」につながる10位から6位を、毎週水曜日の「newsおかえり」で9月24日(水)から5週にわたって発表する。

以前「過ぎるTV」の進行を務めていた横山太一アナウンサーとの懐かし過ぎるコラボもお見逃しなく！

｢news おかえり｣

毎週 月曜～金曜 午後3時40分～夜7時放送

■住みやす過ぎる街1位予想キャンペーンで総額30万円があたる！

「関西ホンマに住みやす過ぎる街」ランキング1位を予想し、見事的中させると、抽選で6名様に現金5万円があたるプレゼントキャンペーンを実施！ 応募方法等の詳細は、9月24日(水)の「newsおかえり」内にて発表される。その後「過ぎるTV」番組ホームページでもお知らせされるので、ぜひチェックを！

【応募期間】

2025年9月24日(水)18時30分～2025年10月22日(水)18時59分

この他、10月22日(水)「過ぎるTVゴールデンSP」の放送開始後から参加できる、第2弾のプレゼントキャンペーンも予定されているので、こちらもお楽しみに。

【放送情報】

「なるみ・岡村の過ぎるTV 関西ホンマに住みやす過ぎる街 ベスト5！ゴールデンスペシャル」

2025年10月22日 水曜よる7時00分（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）