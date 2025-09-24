ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー復帰です。

ロバーツ監督が日本時間24日、明日25日のダイヤモンドバックス戦で佐々木投手が60日間の故障者リストから復帰する予定と話しました。さらに起用はリリーフといいます。

佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。日本時間8月15日にマイナーリーグで実戦に戻ると、3回途中41球を投げて被安打6、3失点で、予定の3イニングを投げきれず降板。

計5度の先発登板を終え、日本時間19日には今季初のリリーフとしてマウンドに上がると最速100.1マイル(約161キロ)を記録して無安打無失点の投球を行いました。2度目のリリーフでも無失点投球となりました。

佐々木投手はメジャーでは8試合に先発し1勝1敗、防御率4.72。マイナーでは7試合に出場し0勝2敗、防御率6.10としています。

ロバーツ監督は「彼は(リリーフを)受け入れていると思う。彼は本当に素晴らしい仕事をしてくれた。リリーフ投手として復帰したら、いつ起用するかを決めることになるだろう」とコメントしました。