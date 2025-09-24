外為サマリー：一時１４７円９０銭台へ上昇、日経平均株価の上昇で円売りも 外為サマリー：一時１４７円９０銭台へ上昇、日経平均株価の上昇で円売りも

２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円８７銭前後と２２日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７４円４６銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円６０銭近辺で推移していたが、午後１時２０分過ぎには１４７円９５銭近辺までドル高・円安が進行した。午前中は軟調に推移していた日経平均株価が、午後にプラス圏に浮上するなか、「低リスク通貨」とされる円に対する売りが優勢となった。自民党総裁選の公開討論会が行われ、その内容も注目された。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７９７ドル前後と同０．００５０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。







