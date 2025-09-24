ファルコム、今期配当を10円増額修正

日本ファルコム <3723> [東証Ｇ] が9月24日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年9月期の期末一括配当を従来計画の10円→20円(前期は20円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年９月19日に発売いたしましたゲームソフト「空（そら）の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）」は、壮大なスケールと徹底的にこだわり抜かれたストーリーで、多くのユーザーから支持を頂いている当社代表作の１つ「軌跡シリーズ」の最新作です。つきましては、この「軌跡シリーズ」の原点である第１作「英雄伝説 空の軌跡ＦＣ（ファーストチャプター）」をフルリメイクした「空の軌跡 the 1st」の発売と、「軌跡シリーズ」の世界累計販売本数が900万本を突破したことを記念し、また、株主の皆様に感謝の意を表し、2025年12月に開催を予定しております定時株主総会におきまして、下記の通り普通配当に加えて記念配当を付議する予定であります。

