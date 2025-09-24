日向坂46五期生のグラビアを毎日公開していく「五期生のぽかぽか写真館」がスタート！1人目は松尾桜
日向坂46のオフィシャルサイトにて、五期生のグラビアが毎日ひとりずつ掲載されていく「五期生のぽかぽか写真館」と題された新コンテンツが、9月24日12時よりスタートした。
■松尾桜は、五期生曲「空飛ぶ車」のセンターを担当！
このたび、1人目としてグラビアが公開されたのは、15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）に収録されている五期生楽曲「空飛ぶ車」のセンターを務める松尾桜。ぜひチェックしよう。
なお、日向坂46五期生は、11月8日から11月30日にかけて、東京・東急歌舞伎町タワーのTHEATER MILANO-Zaにて開催される、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生によるライブ公演『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』に参加することが決定。
同公演は、109シネマズプレミアム新宿をはじめ、全国の109シネマズにてライブビューイングも実施されることも発表となっている。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「お願いバッハ！」
■イベント情報
『新参者 二〇二五in TOKYU KABUKICHO TOWER』
11/08（土）～11/30（日）東京・東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za
出演：乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生
