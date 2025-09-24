ETF売買代金ランキング＝24日大引け
24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105714 -21.9 35640
２. <1357> 日経Ｄインバ 17047 -26.2 7536
３. <1540> 純金信託 15601 94.8 17520
４. <1360> 日経ベア２ 13239 -5.3 185.0
５. <1321> 野村日経平均 9100 -40.9 47070
６. <1458> 楽天Ｗブル 9035 -18.3 42260
７. <1579> 日経ブル２ 7126 -6.8 383.6
８. <1306> 野村東証指数 3898 -2.0 3293.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 3344 5.1 303
10. <2644> ＧＸ半導日株 2959 11.8 2271
11. <1326> ＳＰＤＲ 2764 110.5 51450
12. <2036> 金先物Ｗブル 2565 45.5 127400
13. <1542> 純銀信託 1979 -21.7 19710
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1955 -15.2 2234
15. <1541> 純プラ信託 1745 140.4 6967
16. <314A> ｉＳゴールド 1679 53.2 265.3
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1655 12.0 54770
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1596 23.1 46900
19. <1330> 上場日経平均 1440 2.2 47080
20. <2553> Ｏｎｅ中国５ 1413 472.1 2603.0
21. <1329> ｉＳ日経 1313 31.2 4713
22. <1476> ｉＳＪリート 1312 201.6 1996
23. <1568> ＴＰＸブル 1243 -52.5 614.3
24. <1328> 野村金連動 1235 15.0 13380
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1195 60.6 2084.5
26. <1489> 日経高配５０ 1148 18.4 2582
27. <1398> ＳＭＤリート 946 122.6 1971.5
28. <1358> 上場日経２倍 945 -15.2 67040
29. <1615> 野村東証銀行 914 41.0 465.3
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 748 1.5 57680
31. <200A> 野村日半導 733 -37.5 2031
32. <1308> 上場東証指数 725 -0.3 3255
33. <1655> ｉＳ米国株 674 -17.0 710.2
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 573 -14.9 28430
35. <1580> 日経ベア 566 36.7 1247.0
36. <1671> ＷＴＩ原油 563 53.4 3032
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 557 14.4 650.0
38. <2016> ｉＦ米債７有 509 25350.0 1883
39. <1571> 日経インバ 496 -72.1 470
40. <1475> ｉＳＴＰＸ 466 -57.5 324.5
41. <2094> ＲＥＩＴイン 466 -18.0 792
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 449 -14.1 1120
43. <2628> ｉＦＥ科創板 444 1245.5 3320
44. <2559> ＭＸ全世界株 432 31.7 23960
45. <2865> ＧＸＮカバコ 427 -26.4 1106
46. <1346> ＭＸ２２５ 420 -62.2 47090
47. <1678> 野村インド株 384 35.7 333.0
48. <2244> ＧＸＵテック 380 -24.0 2875
49. <1348> ＭＸトピクス 378 57.5 3284.0
50. <1597> ＭＸＪリート 377 16.7 1975
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
