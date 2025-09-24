　24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　105714　　 -21.9　　　 35640
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17047　　 -26.2　　　　7536
３. <1540> 純金信託　　　　 15601　　　94.8　　　 17520
４. <1360> 日経ベア２　　　 13239　　　-5.3　　　 185.0
５. <1321> 野村日経平均　　　9100　　 -40.9　　　 47070
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9035　　 -18.3　　　 42260
７. <1579> 日経ブル２　　　　7126　　　-6.8　　　 383.6
８. <1306> 野村東証指数　　　3898　　　-2.0　　　3293.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3344　　　 5.1　　　　 303
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2959　　　11.8　　　　2271
11. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2764　　 110.5　　　 51450
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2565　　　45.5　　　127400
13. <1542> 純銀信託　　　　　1979　　 -21.7　　　 19710
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1955　　 -15.2　　　　2234
15. <1541> 純プラ信託　　　　1745　　 140.4　　　　6967
16. <314A> ｉＳゴールド　　　1679　　　53.2　　　 265.3
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1655　　　12.0　　　 54770
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1596　　　23.1　　　 46900
19. <1330> 上場日経平均　　　1440　　　 2.2　　　 47080
20. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　1413　　 472.1　　　2603.0
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　1313　　　31.2　　　　4713
22. <1476> ｉＳＪリート　　　1312　　 201.6　　　　1996
23. <1568> ＴＰＸブル　　　　1243　　 -52.5　　　 614.3
24. <1328> 野村金連動　　　　1235　　　15.0　　　 13380
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1195　　　60.6　　　2084.5
26. <1489> 日経高配５０　　　1148　　　18.4　　　　2582
27. <1398> ＳＭＤリート　　　 946　　 122.6　　　1971.5
28. <1358> 上場日経２倍　　　 945　　 -15.2　　　 67040
29. <1615> 野村東証銀行　　　 914　　　41.0　　　 465.3
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 748　　　 1.5　　　 57680
31. <200A> 野村日半導　　　　 733　　 -37.5　　　　2031
32. <1308> 上場東証指数　　　 725　　　-0.3　　　　3255
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 674　　 -17.0　　　 710.2
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 573　　 -14.9　　　 28430
35. <1580> 日経ベア　　　　　 566　　　36.7　　　1247.0
36. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 563　　　53.4　　　　3032
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 557　　　14.4　　　 650.0
38. <2016> ｉＦ米債７有　　　 509　 25350.0　　　　1883
39. <1571> 日経インバ　　　　 496　　 -72.1　　　　 470
40. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 466　　 -57.5　　　 324.5
41. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 466　　 -18.0　　　　 792
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 449　　 -14.1　　　　1120
43. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 444　　1245.5　　　　3320
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 432　　　31.7　　　 23960
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 427　　 -26.4　　　　1106
46. <1346> ＭＸ２２５　　　　 420　　 -62.2　　　 47090
47. <1678> 野村インド株　　　 384　　　35.7　　　 333.0
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 380　　 -24.0　　　　2875
49. <1348> ＭＸトピクス　　　 378　　　57.5　　　3284.0
50. <1597> ＭＸＪリート　　　 377　　　16.7　　　　1975
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース