日経平均24日大引け＝続伸、136円高の4万5630円 日経平均24日大引け＝続伸、136円高の4万5630円

24日の日経平均株価は前営業日比136.65円（0.30％）高の4万5630.31円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は730、値下がりは820、変わらずは64。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を216.77円押し上げ。次いで東エレク <8035>が66.35円、任天堂 <7974>が13.67円、フジクラ <5803>が10.80円、ＫＤＤＩ <9433>が9.12円と続いた。



マイナス寄与度は73.74円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が25.66円、ＴＤＫ <6762>が24.82円、リクルート <6098>が20.56円、日東電 <6988>が14.86円と並んだ。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、その他製品、機械、非鉄金属が続いた。値下がり上位にはガラス・土石、サービス業、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース

