東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＤＭＰ、アディッシュがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＤＭＰ、アディッシュがS高

24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数201、値下がり銘柄数372と、値下がりが優勢だった。



個別ではディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、アディッシュ<7093>がストップ高。データセクション<3905>は一時ストップ高と値を飛ばした。ハッチ・ワーク<148A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、オプロ<228A>、サンクゼール<2937>など25銘柄は年初来高値を更新。ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>、トゥエンティーフォーセブンホールディングス<7074>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、Ｗａｑｏｏ<4937>、スリー・ディー・マトリックス<7777>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ安。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>は年初来安値を更新。オンデック<7360>、ビーマップ<4316>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、メドレックス<4586>、ジンジブ<142A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

