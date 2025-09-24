ETF売買動向＝24日大引け、全銘柄の合計売買代金2399億円 ETF売買動向＝24日大引け、全銘柄の合計売買代金2399億円

24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比15.0％減の2399億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.9％減の1739億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> など42銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が23.78％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が19.77％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が6.44％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.83％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.84％高と大幅な上昇。



日経平均株価が136円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1057億1400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1510億6100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が170億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が132億3900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が91億円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が90億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が71億2600万円の売買代金となった。



