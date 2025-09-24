この記事をまとめると ■KINTOは純正オプションを正規販売店で後付けできるサービスを提供している ■レクサスNXにインテリアの個性を強める「カラードシートベルト」を発売する ■新車設定にない8色のカラーコーディネートで自分だけの特別な1台ができる

さりげない違いや細部までこだわれるアイテム

KINTOは、トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを正規販売店で「後付け」ができるサービス、「アップグレード・セレクション by KINTOファクトリー」。評判の高い「カラードシートベルト」の対象車種としてレクサスRX・RZに続き、新たにレクサスNX（2021年11月以降生産分）が追加され、提供を9月24日から開始する。他のアップグレードサービス同様に、自己所有やサブスクといった、車両の利用方法を問わず注文が可能。作業工賃を含む税込価格は、8万8000円だ。

これまで当製品を装着したオーナーからは、「インテリアの印象が大きく変わった」「自分だけの特別な一台になった」と高評価であり、今回の対象車種拡大では、レクサスNXオーナーからの「インテリアにさらなる個性を加えたい」「他のオーナーとは違う、自分だけのこだわりを表現したい」という要望に応えていく。

新車購入時には設定のない、「アップグレード・セレクション by KINTOファクトリー」限定の全8色を用意。定番カラーからアクセントになる鮮やかなカラーまで、お客様の好みや内装色に合わせて自由なコーディネートを楽しめる。特に、NXで人気の内装色「ヘーゼル」との組み合わせは、落ち着きと上質感を両立させ、洗練された室内空間を演出する。（画像は内装色「ヘーゼル」との組み合わせ）

シートベルトの色を変えるだけで、室内空間の印象が大きく変わる。手軽に「自分だけの特別な1台」を実現し、愛車への満足感をさらに高められる。他のオーナーとのさりげない違いを楽しみたい、細部にまでこだわりたいオーナーに最適なカスタマイズだ。

本サービスで提供するシートベルトは、レクサスの純正部品を使用しており、デザイン性はもちろん、安全性や耐久性においてもレクサス基準の高い品質を確保しているので安心して使用できる。

このように、「自分だけの特別な1台」を作るサービスの提案を通じて、オーナーにとってより満足感の高いカーライフを提供してくれる「アップグレード・セレクション by KINTOファクトリー」のサービスには今後も目が離せない。