音無美紀子、夫・村井國夫の81歳誕生日を笑顔で祝福「本当に憧れ」「素敵なご夫婦」 仲むつまじい2ショットに祝福の声続々
俳優の音無美紀子（75）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫（81）の誕生日を祝福し、仲良く寄り添う爽やかな夫婦ショットを公開した。
【写真】「本当に憧れ」「素敵なご夫婦」夫・村井國夫の81歳誕生日に爽やか2ショットを披露した音無美紀子
投稿では「本日、920はクニオの日、めでたく81才となりました」「まだまだ、やる気、勇気、元気、活気、陽気、、、良い気がいっぱい」と夫への思いをつづり、白シャツ姿で寄り添う２ショットを披露した。
この投稿に俳優の原日出子（65）、朝夏まなと（41）らからも祝福コメントが届いたほか、ファンからは「お幸せな一年となりますように」「また歌声喫茶で素敵なお声が聞けるのを楽しみにしています」「素敵なご夫婦」「本当に憧れのご夫妻」「ラフな装いの美紀子さんと村井さん 素敵なシニアカップルですね〜」「音無さん、いつまでも素敵ね！」といった祝福や温かいメッセージが相次ぎ、多くのファンが2人の笑顔に喜びの声を寄せている。
音無と村井は1975年1月に結婚。俳優の村井麻友美（43）は実娘である。
