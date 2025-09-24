24日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、シーズンチケット「Asueアリーナ大阪パック」の価格と販売席種の情報をクラブ公式サイトで発表した。

シーズンチケットとは、「パナソニックアリーナ」、「Asueアリーナ大阪」、「おおきにアリーナ舞洲」の3つの会場ごとのパックチケットのことで、公式ファンクラブのゴールド会員とシルバー会員が購入することができるチケットになっている。

8月7日（木）には「パナアリパック」の販売スケジュールや価格、販売席種などが発表されていたが、今回は「Asueアリーナ大阪パック」の情報が公開されることとなった。

「Asueアリーナ大阪パック」の対象となるのは、12月6日（土）、12月7日（日）開催の第7節東京グレートベアーズ戦と、1月17日（土）、1月18日（日）開催の第11節VC長野トライデンツ戦、1月24日（土）、1月25日（日）開催の第12節ウルフドッグス名古屋戦の6試合。

なお、価格一覧は以下の通り。

■2025-26シーズン 大阪ブルテオン シーズンチケット Asueアリーナ大阪パック 価格一覧（パック価格／単券価格）

▼エキサイティングシート

・ベンチ向かい側1列目：84,000円／14,000円

・ベンチ向かい側2列目：78,000円／13,000円

・東エンド1列目：84,000円／14,000円

・東エンド2列目：78,000円／13,000円

▼アリーナシート

・プレミアシートベンチ裏：126,000円／21,000円

・ベンチ側S席：51,000円／8,500円

・ブルテオンシート東エンド：39,000円／6,500円

・ベンチ向かい側S席：39,000円／6,500円

▼2階スタンド席

・ベンチ側：30,000円／5,000円

・ベンチ向かい側：30,000円／5,000円

・車椅子席：30,000円／5,000円

▼3階スタンド席

・ベンチ側 一般：21,000円／3,500円

・ベンチ側 高校生：10,800円／1,800円

・ベンチ側 小・中学生：8,400円／1,400円

・ベンチ向かい側 一般：21,000円／3,500円

・ベンチ向かい側 高校生：10,800円／1,800円

・ベンチ向かい側 小・中学生：8,400円／1,400円