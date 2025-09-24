brainchild’sが、約3年ぶりとなる新曲「On Time」を配信リリースした。

人と人とが息を合わせ奏でる瞬間を描いたこの楽曲は、シンプルながら胸を突き抜けるようなロックナンバーで、聴いた瞬間から熱を帯びるような、待ち望んだ“新しい始まり”を感じさせる一曲に仕上がっているという。

▲ジャケット写真

そして、2026年3月25日には「On Time」を含むニューシングルの発売が決定した。Disc1（CD）には新曲を収録、Disc2（CD）には2025年10月より始まる全国ツアー＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞のライブ音源、Disc3（Blu-ray）には同ツアーの密着映像を収めたBlu-rayを収録される予定とのこと。

さらに、全国ツアー会場でニューシングルを予約すると、その場でオリジナルポストカードをプレゼントする特典も用意されている。また、ポストカード裏面に記載されたリンクとシリアルコードから応募すると、各会場ごとに抽選で2026年3月25日に開催される「ニューシングル会場予約者限定オンライングリーティング」の参加権が当たるという特典もあり、ツアーと連動したスペシャル企画となっている。

本日からはダウンロードキャンペーンもスタートした。全国ツアー初日となる10月4日までの期間に「On Time」をダウンロード購入し、購入画面のスクリーンショットと必要事項を特設フォームから応募すると、抽選で3名にbrainchild’s “7期。”メンバー直筆のサイン色紙が当たる。

10月からは全国ツアー＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞が開幕する。チケットは現在好評発売中で、一部公演はすでにソールドアウトとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️新曲「On Time」

配信：https://aoj.lnk.to/J1lIvmmB ◆「On Time」ダウンロード購入 事前予約特典

期間：2025年9月24日（水）〜10月4日（土）まで

特典：抽選で3名様に菊地英昭とメンバー全員の直筆サイン色紙

条件：「On Time」をダウンロード購入し、購入画面のスクリーンショットと必要事項を特設フォームから応募

https://aoj.lnk.to/Dh7u79

◾️ニューシングル「タイトル未定」

2026年3月25日（水）リリース ・通常盤：BVCL-1497〜1499 \7,700（税込）

予約：https://VA.lnk.to/894HWP ◆購入者特典

・楽天ブックス：缶バッジ

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚組

・セブンネット：トート型エコバッグ

・brainchild’s応援店：JKステッカー

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各特典絵柄・“JKステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ◆ツアー会場限定予約特典

・オリジナルポストカード

・「ニューシングル会場予約者限定オンライングリーティング」抽選応募券

応募期間：2025年10月4日12:00〜12月31日23:59

※下記の日程にご参加可能な方のみご応募ください

・2026年3月25日 18時〜20時

(Zoomを使用したオンライングリーティングになります。お客様ご自身でZoomにご参加可能なデバイスをご用意ください。) ［注意事項］

・Zoomに関するお問い合わせ・抽選方法や当選に関するお問い合わせは受け付けておりません。

・Zoomの必要環境等はZoom社のホームページをご覧ください。

・当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。

・特典の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。

・当社は個人情報保護方針に則り、収集した情報を当キャンペーンの目的以外に使用いたしません。