brainchild’s、新曲「On Time」配信開始。来年3月に豪華仕様のニューシングル発売決定も
brainchild’sが、約3年ぶりとなる新曲「On Time」を配信リリースした。
人と人とが息を合わせ奏でる瞬間を描いたこの楽曲は、シンプルながら胸を突き抜けるようなロックナンバーで、聴いた瞬間から熱を帯びるような、待ち望んだ“新しい始まり”を感じさせる一曲に仕上がっているという。
そして、2026年3月25日には「On Time」を含むニューシングルの発売が決定した。Disc1（CD）には新曲を収録、Disc2（CD）には2025年10月より始まる全国ツアー＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞のライブ音源、Disc3（Blu-ray）には同ツアーの密着映像を収めたBlu-rayを収録される予定とのこと。
さらに、全国ツアー会場でニューシングルを予約すると、その場でオリジナルポストカードをプレゼントする特典も用意されている。また、ポストカード裏面に記載されたリンクとシリアルコードから応募すると、各会場ごとに抽選で2026年3月25日に開催される「ニューシングル会場予約者限定オンライングリーティング」の参加権が当たるという特典もあり、ツアーと連動したスペシャル企画となっている。
本日からはダウンロードキャンペーンもスタートした。全国ツアー初日となる10月4日までの期間に「On Time」をダウンロード購入し、購入画面のスクリーンショットと必要事項を特設フォームから応募すると、抽選で3名にbrainchild’s “7期。”メンバー直筆のサイン色紙が当たる。
10月からは全国ツアー＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞が開幕する。チケットは現在好評発売中で、一部公演はすでにソールドアウトとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️新曲「On Time」
配信：https://aoj.lnk.to/J1lIvmmB
◆「On Time」ダウンロード購入 事前予約特典
期間：2025年9月24日（水）〜10月4日（土）まで
特典：抽選で3名様に菊地英昭とメンバー全員の直筆サイン色紙
条件：「On Time」をダウンロード購入し、購入画面のスクリーンショットと必要事項を特設フォームから応募
https://aoj.lnk.to/Dh7u79
◾️ニューシングル「タイトル未定」
2026年3月25日（水）リリース
・通常盤：BVCL-1497〜1499 \7,700（税込）
予約：https://VA.lnk.to/894HWP
◆購入者特典
・楽天ブックス：缶バッジ
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚組
・セブンネット：トート型エコバッグ
・brainchild’s応援店：JKステッカー
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各特典絵柄・“JKステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆ツアー会場限定予約特典
・オリジナルポストカード
・「ニューシングル会場予約者限定オンライングリーティング」抽選応募券
応募期間：2025年10月4日12:00〜12月31日23:59
※下記の日程にご参加可能な方のみご応募ください
・2026年3月25日 18時〜20時
(Zoomを使用したオンライングリーティングになります。お客様ご自身でZoomにご参加可能なデバイスをご用意ください。)
［注意事項］
・Zoomに関するお問い合わせ・抽選方法や当選に関するお問い合わせは受け付けておりません。
・Zoomの必要環境等はZoom社のホームページをご覧ください。
・当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。
・特典の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。
・当社は個人情報保護方針に則り、収集した情報を当キャンペーンの目的以外に使用いたしません。
◾️＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞
2025年
10月4日（土）茨城・水戸ライトハウス [17:30 OPEN / 18:00 START] SOLD OUT
10月11日（土）愛知・名古屋ボトムライン [17:00 OPEN / 18:00 START]
10月13日（月・祝）広島・広島LIVE VANQUISH [16:30 OPEN / 17:00 START]
10月16日（木）神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI [18:15 OPEN / 19:00 START] SOLD OUT
10月25日（土）北海道・ペニーレーン24 [17:15 OPEN / 18:00 START]
11月1日（土）石川・金沢EIGHT HALL [17:15 OPEN / 18:00 START]
11月3日（月・祝）京都・KYOTO MUSE [16:30 OPEN / 17:00 START] SOLD OUT
11月7日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI [18:00 OPEN / 19:00 START] 指定席SOLD OUT
11月16日（日）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO [16:00 OPEN / 17:00 START]
11月22日（土）静岡・静岡ROXY [17:15 OPEN / 18:00 START]
11月24日（月・祝）香川・高松MONSTER [16:30 OPEN / 17:00 START]
11月29日（土）福岡・福岡DRUM Be-1 [17:30 OPEN / 18:00 START]
12月6日（土） 宮城・仙台Rensa [17:00 OPEN / 18:00 START] SOLD OUT
◆席種・チケット料金
スタンディング ￥8,000（税込）＋ドリンク代別
指定席 ￥9,000（税込）＋ドリンク代別 ※11月7日東京・EX THEATER ROPPONGI公演のみスタンディングと指定席の2席種を受付いたします。 ➡指定席は完売いたしました。
チケット発売中
▼イープラス
https://eplus.jp/brainchild-s/
▼チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/brainchilds-ikt/
▼ローソンチケット
https://l-tike.com/brainchilds/