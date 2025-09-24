◇札幌学生野球連盟秋季1部リーグ戦第2節第4日 札幌大3―1札幌国際大（2025年9月24日 大和ハウスプレミストドーム）

10試合の勝敗で争われるリーグ戦で単独首位の札幌大が札幌国際大を退けて8勝1敗として、25日の最終日を待たずに2季ぶり34度目（札幌と北海道2リーグ分離前含める）のリーグ優勝を決めた。

札幌大は、3回1死一、三塁から相手失策で先制。5回に札幌国際大・木村光佑（4年）の右越えソロ本塁打で同点にされたが、6回無死一、三塁から「5番・DH」石井凌輔（4年）の右前適時打、さらに「6番・一塁」の野辺地竜之介（2年）の投前スクイズで2点を勝ち越した。5安打完投したエース宮田文仁（4年）は「チーム一丸で、点を取られた後もすぐに取り返してくれた」と感謝した。

札幌大は、元ヤクルト外野手で昨年総合コーチとして加入した佐藤真一氏（60）が今春から監督として指揮を執る。さらに、札幌大谷監督として2018年明治神宮大会・高校の部で日本一となった船尾隆広氏（54）が今春からヘッドコーチを務めている。佐藤監督は、監督として初のリーグ制覇で「去年とは違った優勝。（昨秋神宮経験の）4年生がやってくれた」と話した。

札幌大は札幌学生連盟代表として、2年連続の明治神宮大会（11月）出場を懸けて、10月12日からの北海道地区代表決定戦（札幌円山、3戦2勝先勝）で北海道学生連盟代表・東農大北海道オホーツクと対戦する。宮田は「もう一度自分たちの代で神宮に行けるように頑張りたい」と話した。