¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤¬£²£´Æü¡¢ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

¡¡Âè£±Éô¤Î¸õÊä¼Ô´Ö¤Ç¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¾®Àô»á¤ò»ØÌ¾¡£·ÐºÑºÆÀ¸Áê»þ¤ÎÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Ç¡¢Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥¿¥Õ¡£Âè£²¼¡À¯¸¢¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ê¡¢µá¿´ÎÏ¤â¶¯¤¤¡£¤É¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£

¡¡¾®Àô»á¤Ï¡ÖÆüÊÆ´Ø·¸¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤â¤È¤Ç¤âÆüËÜ³°¸ò¤Î´ð¼´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¤ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¬ÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¤­¤ë¸Â¤êÁá¤¤»þ´ü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¥¦¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¼óÇ¾Æ±»Î¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï°ÂÇÜÁíÍý¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤Æ¤­¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£Æ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇÂç¤Î¶¼°Ò¡£¤³¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê³Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£