¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Ê¡ËÜ¥Ò¥Ç¤¬±ÊÅÄÄ®É÷»É¤Î³¨²èÅ¸¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ö¥³¥á¤Þ¤¯¿Í¡×ÃÂÀ¸
¡¡¼Ò²ñÇÉ¥³¥ó¥È½¸ÃÄ¡Ö¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°»á¤äÀÐÇËÌÐ»á¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤ÊÀ¯¼£²È¤ò±é¤¸¡¢Èþ½Ñ¸¡Äê£±µé¤òÍ¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÊ¡ËÜ¥Ò¥Ç¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÊ¡ËÜ¥Ò¥ÇÅ¸¡¡±ÊÅÄÄ®²èÏ¡×¤¬¶äºÂ²èÏ¡¦Èþ¤Îµ¯¸¶¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡££¹·î£²£¹Æü¤Þ¤Ç¡££²£¸Æü¤ÏµÙÏ¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÎÌ¾²è¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯À¯¼£¥Ñ¥í¥Ç¥£³¨²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Î²èÏ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡££¶Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢½é¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÀÐÇË¼óÁê¼Ç¤¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£ºîÉÊ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Ï¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥Ã¥Û¡¢¥Ô¥«¥½¡¢¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¡¢¥à¥ó¥¯¡¢ËÌºØ¡¢¼Ì³Ú¤Ê¤É¤ÎÌ¾²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ì¾²è¤ÎÀ¯¼£¥Ñ¥í¥Ç¥£¤òÃæ¿´¤ËÌó£´£°ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥ì¡¼¡Ø¥¿¥Í¤Þ¤¯¿Í¡Ù¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡Ø¥³¥á¤Þ¤¯¿Í¡Ù¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ø¤Î¤Ø¤Î¤â¤Ø¤¸¤Î¤ä¤êÊý¤Ç»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¡Ø´éÊ¸»ú¡Ù¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤â´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£