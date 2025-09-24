『R-TYPE DX：Music Encore』が2025年冬発売決定 当時は存在しなかった“もしも”のサウンドを追加し『R-TYPE DX』が復活
1999年に携帯ハード向けに発売されたシューティングゲーム『R-TYPE DX』の移植版『R-TYPE DX: Music Encore』（Nintendo Switch、PS4、Xbox Series X|S、PC（Steam））が、2025年冬に発売決定。TGS2025へのプレイアブル出展も発表された。
【写真】オリジナルのモノクロ版にも切り替えられる『R-TYPE DX: Music Encore』スクリーンショット
『R-TYPE DX』は、シリーズの原点である『R-TYPE』と『R-TYPE II』に加えて、2作品を連続でプレイできる特別モード「アルティメットチャレンジ」が搭載されている。
そして、今回の『R-TYPE DX：Music Encore』では、その「アルティメットチャレンジ」モードに初のフルサウンドトラックを実装。原作『R-TYPE DX』では共通曲が使用されていた場面に、アーケード準拠の専用曲が追加された。加えて、プレイヤーをサポートする「連射ショット切り替え」「フルパワーアップスタート」「リワインド（巻き戻し）」「クイックセーブ＆ロード」などの便利機能も搭載されている。
本日9月24日よりSteamストアページもオープン。9月25日より幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」のシティコネクションブース（一般展示Hall-3 N06）では試遊出展も行われる。また、本作を試遊すると、特製のキラキラロゴステッカーがもらえる。
『R-TYPE DX: Music Encore』は、Nintendo Switch、PS4、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けに2025年冬リリース予定。
