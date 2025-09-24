「HD-2D」シリーズ2作品『オクトパストラベラー0』＆『冒険家エリオットの千年物語』よりTGSトレーラーが公開
ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」で表現されるRPG『オクトパストラベラー0』とアクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』において、「東京ゲームショウ2025」の開催に先駆け、両作を紹介するTGSトレーラーが公開された。
【動画】主人公の“復讐”と“復興”の物語を描く『オクトパストラベラー0』トレーラー
この度のトレーラー公開にあわせて、「東京ゲームショウ2025」にて、9月27日13時30分から『オクトパストラベラー0』特別番組の放送も発表。MCに松澤ネキを迎え、狩人フェン役・笠間淳や開発陣が登場し、初公開となるプレイ映像や開発秘話などが紹介される。
さらに、『冒険家エリオットの千年物語』は、「東京ゲームショウ2025」のスクウェア・エニックスブースで試遊台を出展予定。試遊体験者には描きおろし特製ステッカーがプレゼントされる。本作は先行体験版がNintendo Switch 2にて配信中であり、意見を募集するアンケートを2025年9月30日23時59分まで実施中。プレイを通じて感じたことや気になった点を開発に届けてみよう。
『オクトパストラベラー0』は、2025年12月4日発売予定。『冒険家エリオットの千年物語』は、2026年発売予定。
