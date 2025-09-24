2026年3月に定期運行終了

南海電鉄は2025年9月24日、観光列車「天空」の定期運行を2026年3月20日に終了すると発表しました。

【窓デカい！】観光列車「天空」の車内を見る（写真）

「天空」は、2009年7月3日に定期運行を開始し、現在は高野線の橋本〜極楽橋間で1日2〜3往復を運行しています。

車両は2200系電車2両を改造。指定席は76席です。紀の川・不動谷川や険しい山間を見渡せる「ワンビュー座席」や、4人掛けの「コンパートメント座席」、難波・橋本側の車両には森林の空気（外気）を取り入れる「展望デッキスペース」を備えています。

南海によると、2024年度は約2万2000人、定期運行開始以降は合計約43万人（2025年8月末現在）の利用があったといいます。

なお、2025年度末には、新たな観光列車の運行が始まる予定です。2000系電車4両を改造し、難波〜極楽橋間を走ります。南海によると、アテンダントによるきめ細やかな対応、食事、良質なサービスの提供や四季折々に移ろう風景を通して、日常を離れた上質な空間で乗車そのものが特別な体験となる列車を計画しています。

なお、「天空」は定期運行終了にあわせてイベントなどが予定されています。詳細は決まり次第告知されます。また、定期運行を終えたあとは、当分の間、団体専用列車として不定期運行を続けるということです。