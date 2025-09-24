元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新。来年のカレンダーを発売することを報告した。



【画像】１万5000円のメンバーシップ会員限定セット

「2026年カレンダーを発売することになりました！」と投稿。「全カット撮り下ろしで、カラフルに季節を彩りました。衣装や写真のセレクトも自分で行い、たくさんのパワーと時間をかけて作った大切なカレンダーです！」と記し、「壁掛けカレンダーと卓上カレンダーの2種類を、10月21日まで販売します。」と続けた。



そして、「また、メンバーシップLighthouse会員限定のセットもご用意しました。こちらはイベント参加権付きです。」とつづり、それぞれを画像で紹介。「2026年をこのカレンダーとともに迎えてくだされば嬉しいです！詳細は、渡邊渚オフィシャルサイトよりチェックしてください。」とした。



投稿した画像によると壁掛けカレンダーが4500円、卓上カレンダーが3000円、壁かけ＆卓上カレンダーに加えてイベント＋サイン会参加券が付いたメンバーシップ会員限定セットが１万5000円（いずれも税抜）となっている。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。



（よろず～ニュース編集部）