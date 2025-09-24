BLACKPINK・LISA、『釜山映画祭』で話題を呼んだシースルードレス姿を投稿 坂口健太郎との“再会”2ショットも
BLACKPINKのLISAが24日、自身のインスタグラムを更新し、韓国で開催されている『釜山国際映画祭』での思い出を「Busan mems（釜山の思い出）」というキャプションとともに投稿した。投稿では、レッドカーペットで話題を呼んだドレス姿や、俳優・坂口健太郎とのツーショットが公開されている。
【写真】美しすぎる…！BLACKPINK・LISA、話題のシースルードレス姿＆坂口健太郎との2ショット投稿
LISAがレッドカーペットで着用したのは、メゾン マルジェラのドレスで、シースルー素材に立体的な花の刺繍が施された一着。繊細かつ大胆なデザインが注目を集めたが、インスタグラムでは、そのドレスをまとった全身ショットやアップのショット加えて、坂口との笑顔のツーショットも公開された。
坂口は、主演を務めた映画『盤上の向日葵』（共演：渡辺謙）が『釜山国際映画祭』に出品され、レッドカーペットおよび舞台挨拶に登壇した。LISAと坂口といえば、6月にリリースされたLISAのソロデビューアルバム『Alter Ego』の収録曲「Dream」での共演が記憶に新しい。映像作品やビジュアルでのコラボレーションが話題となり、今回のツーショット投稿はファンにとっても特別な“再会ショット”となった。
投稿には公開からわずか数時間で100万件を超える「いいね！」が寄せられ、LISAの美しいドレス姿やツーショットが大きな反響を呼んでいる。
