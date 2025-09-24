“バスケ好き”庄司浩平、名選手らとの2ショット大量投稿「選手と並んでも全然違和感ない」「庄司くんが普通に見えるバグ」 BリーグカンファレンスのSNSレポーター務める
俳優の庄司浩平（25）が22日、自身のインスタグラムを更新。同日に東京・帝国ホテルで開催された『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス』のSNSスペシャルレポーターを務めたことを報告し、登壇した選手らとの2ショット写真を披露した。
【写真多数】「選手と並んでも全然違和感ない」庄司浩平が公開した総勢11名の登壇選手との2ショット
自身もバスケットボールを特技とし、Bリーグ中継のゲスト解説や新聞の五輪コラム寄稿なども務めた経験のある庄司。今回の投稿では「既にバスケットボールファンの方もまだ触れてきてない方も楽しめる質問を考えて選手の皆さんとお話ししたのでお楽しみに」とつづり、千葉ジェッツ・渡邊雄太選手（30）、三遠ネオフェニックス・佐々木隆成選手（29）ら総勢11名の選手との2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「選手と並んでも全然違和感ないのすごいです」「選手みんな大きくて庄司くんが普通に見えるバグ」「庄司さんが好きな事が仕事に繋がり本当に嬉しいです」「浩平さんがめっちゃ楽しそうで良かったです!!好きなバスケを仕事と関連できる浩平さんは、とっても素敵だなと思います!!」「プロバスケ選手と並んで全く見劣りしない長身」「かっこいい！」「庄司君をきっかけにバスケ、俳句と知識が増えていきそうです」などの反響が寄せられている。
なお実際のインタビュー動画はB.LEAGUE公式X（@B_LEAGUE）にて視聴でき、その他の選手へのインタビューも公式YouTubeにて後日配信される。
【写真多数】「選手と並んでも全然違和感ない」庄司浩平が公開した総勢11名の登壇選手との2ショット
自身もバスケットボールを特技とし、Bリーグ中継のゲスト解説や新聞の五輪コラム寄稿なども務めた経験のある庄司。今回の投稿では「既にバスケットボールファンの方もまだ触れてきてない方も楽しめる質問を考えて選手の皆さんとお話ししたのでお楽しみに」とつづり、千葉ジェッツ・渡邊雄太選手（30）、三遠ネオフェニックス・佐々木隆成選手（29）ら総勢11名の選手との2ショット写真をアップした。
なお実際のインタビュー動画はB.LEAGUE公式X（@B_LEAGUE）にて視聴でき、その他の選手へのインタビューも公式YouTubeにて後日配信される。