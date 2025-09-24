お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）と兼近大樹（34）が23日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・25）に出演。番組での「恥ずかしくて」忘れられない思い出を明かす場面があった。

「コンビ水入らずSP 」として放送されたこの日。この10月で6年目に突入することを受け、印象に残っている回についての話題となり、兼近は「一番印象に残ってるのは、しゃっくりが止まらなかった回」と明かした。

「俺、初めてなのよ。しゃっくりがずっと止まらなくて。収録中もずっとしゃっくりしてて。ちょっと面白くはなってたんですけど、変な感じになって、しゃべりながら。でも本番、俺ほぼ映ってなかった」と兼近。「しゃっくりってダメなんだ、って。たぶん全部切られてました、俺のしゃっくり。何しても止まらなくて。恥ずかしかったなあ。みんな見ててこっち」と苦笑した。

りんたろー。が「あれ、なんだったんだの？」と聞くと、兼近は「あれねぇ、強めの薬飲んでたの」と告白。「言えなかったけど言うと変な感じになるから。あの時に体調ずっと悪かったんですよ。それでちょっとちょこちょこ強めの薬を（飲んでいた）。（それで）横隔膜にストレスがかかって、止まるわけなかったの。“帯状疱疹でちょっと強めの薬飲んでます”とか言えない。全身痛いけど我慢して薬飲んで来てるから、それを言ったら笑えないからって。俺が水飲む時間とかあった」とした。

収録までにスタッフが「私はこうやって止めました」「ちょっと待ってください、私はこれで」「私はこうしましたよ」「私のお母さんはこうしてました」などと、「いろんな角度で飲まされて。みんなが今までに培ってきたしゃっくりの止め方みたいなのを。変な会議みたいになって。30分ぐらいあった」といい、「あれは忘れられないな、恥ずかしくて」と振り返った。