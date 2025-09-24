新聞を配達する少年らの労働環境改善などに力を注いだ福岡県遠賀町ゆかりの女性の生涯をたどる書籍「“新聞のおばさん”と呼ばれた高崎節子の闘い 児童・女性の人権保護に尽くした半生」が刊行された。

著者の県文化財保護指導委員、水口一志さん（６３）は「差別や貧困にあえぐ人たちを、温かく見守り続けた女性を広く知ってほしい」と話している。（小川哲雄）

遠賀町在住の水口さんが、高崎節子さん（１９１０〜７３年）を知ったのは２０１３年頃。郷土にゆかりのある女性の偉人・文化人を探していたところ、１９５６年の出版物で「労働省東京婦人少年室長」として活躍していた高崎さんを見つけ、調査を始めた。

高崎さんは東京で生まれ、幼少期を両親の故郷の島門村（現遠賀町）や日本統治下の朝鮮半島で過ごした。福岡市の県女子専門学校（現福岡女子大）を卒業し、小倉市（現北九州市）の叔父が経営する印刷所での勤務などを経て、福岡市の福岡女学校（現福岡女学院）で教べんを執った。

印刷所勤務の前後には、植民地の人々やダム工事の労働者を描いた小説を発表した。当時、印刷所で工員として働いていた小説家の松本清張は、自伝で「私は彼女の文章をほめたことがある」などと記している。

戦後は同校を退職し、労働省東京婦人少年室長などを歴任した。その間、占領軍兵士と日本女性との間に生まれたり、強制労働を強いられたりした児童を取り上げた著書を出版し、社会問題として訴えた。働く女性の環境改善に向けても積極的に発言を続けた。

「新聞のおばさん」と呼ばれたのは、「新聞を配る少年の像」の設置を各地で実現させたことに由来している。像には働く少年たちへの感謝の気持ちを込めた。また、配達の負担軽減を働きかけ、６５年に多くの新聞社が日曜の夕刊を休刊したことにつながったという。

こうした内容について、水口さんは松本清張記念館（北九州市）や高崎さんの親類などの協力を得て、数々の文献にあたり、足跡を現地でたどった。水口さんは「記事や資料を探すのに時間はかかったが、高崎さんの優しさや高い志を本にまとめられて良かった。様々な人の立場、気持ちに寄り添うことの大切さを感じてもらいたい」と話している。

書籍は福岡市の図書出版会社「花乱社」から４００部を自費出版した。Ａ５判、１６０ページ。定価１９８０円（税込み）。問い合わせは同社（０９２・７８１・７５５０）へ。