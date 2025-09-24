【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、大崎町、東串良町、肝付町に発表 24日15:24時点
気象台は、午後3時24分に、大雨警報（浸水害）を鹿屋市、大崎町、東串良町、肝付町に発表しました。
大隅地方では、25日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
■大崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
■東串良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
■肝付町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方