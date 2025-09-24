気象台は、午後3時24分に、大雨警報（浸水害）を鹿屋市、大崎町、東串良町、肝付町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、大崎町、東串良町、肝付町に発表 24日15:24時点

大隅地方では、25日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿屋市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

25日未明から25日明け方にかけて警戒

・浸水

25日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夕方



■大崎町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

25日未明から25日明け方にかけて警戒

・浸水

25日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夕方



■東串良町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

25日未明から25日明け方にかけて警戒

・浸水

25日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夕方



■肝付町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

25日未明から25日明け方にかけて警戒

・浸水

25日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夕方



