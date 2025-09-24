TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時24分に、大雨警報（浸水害）を鹿屋市、大崎町、東串良町、肝付町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、大崎町、東串良町、肝付町に発表 24日15:24時点

大隅地方では、25日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

■大崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

■東串良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

■肝付町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　25日未明から25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方