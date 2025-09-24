中川家・礼二、6歳長男と“推し活”満喫 親子ペアルックショットに反響「大きくなりましたね！」「かわいらしい」
お笑いコンビ・中川家の礼二（53）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）と“推し活”を満喫する様子を公開した。
【写真】「大きくなりましたね！」中川家・礼二＆6歳長男のペアルックショット
“鉄オタ”として知られる礼二は「家族で大井川鐵道に乗ってきました！きかんしゃトーマス号に子供も大興奮でした！」とつづり、大井川鐵道株式会社と書かれた看板前で敬礼ポーズ、長男は両腕を頭上に上げて丸のようなポーズをした、ほほ笑ましい親子2ショットを披露している。
ペアルックコーデで「きかんしゃトーマス号」と並んだ2ショットや、電車内でくつろぐショットなど、家族と“推し活”を楽しむ様子を紹介した。
この投稿にファンからは「ペアルックがまたかわいらしいですね」「親子でいいですね。息子さん幸せね，パパがなんでも知っているから」「大きくなりましたね！お父さん頑張って」などのコメントが寄せられている。
