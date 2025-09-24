「面積が増えて嬉しい」人気アイドルの“ご報告”に絶賛の声！ 「顔腫れてこんなに可愛い人初めて見た」
アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未さんは9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。親知らずを抜いた後の姿を披露しました。
【写真】立花琴未の抜歯後ぷっくりほっぺ
この投稿には、9月24日時点で4万9000件を超える「いいね！」が寄せられ、大きな反響を呼んでいます。
ファンからは、「この世に対することみの面積が増えて嬉しい」「かわいいwww腫れた面積分かわいいが増えたってことでいい？」「顔腫れてこんなに可愛い人初めて見たwwwwwwww」「食べ物詰め込んでるリスみたい笑笑」「痛いやろうけどぷくぷくほっぺ可愛すぎ笑」「ぎゃくに今しか見れない、こっちゃんをみんなに見せてくれてありがとう」と、絶賛の声が集まりました。
ファンからは「くしゃっと笑うこっちゃんが好き」「すごい幸せな時間でした！」「編み込みヘアとーーてもかあいいい」などさまざまな声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】立花琴未の抜歯後ぷっくりほっぺ
「この世に対することみの面積が増えて嬉しい」立花さんは「ご報告。親知らずを抜きました ただいま腫れております、、、」とつづり、1枚の写真を公開しました。ぷっくりと腫れて痛そうな頬を指さす姿が写っていますが、そのビジュアルはかわいらしくもあります。
ファンからは、「この世に対することみの面積が増えて嬉しい」「かわいいwww腫れた面積分かわいいが増えたってことでいい？」「顔腫れてこんなに可愛い人初めて見たwwwwwwww」「食べ物詰め込んでるリスみたい笑笑」「痛いやろうけどぷくぷくほっぺ可愛すぎ笑」「ぎゃくに今しか見れない、こっちゃんをみんなに見せてくれてありがとう」と、絶賛の声が集まりました。
「くしゃっと笑うこっちゃんが好き」19日には、「#音楽の日フェス ありがとうございました」とつづり、アイドル衣装姿の写真を披露した立花さん。シュッとした本来の輪郭が際立ち、こちらも愛らしい魅力を見せています。
ファンからは「くしゃっと笑うこっちゃんが好き」「すごい幸せな時間でした！」「編み込みヘアとーーてもかあいいい」などさまざまな声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)