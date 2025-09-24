かっぱ寿司「大切りとろびんちょう」「三陸産とろいわし」「ししゃもっこ軍艦」などが税込110円になる「百十円満点祭り」開催

かっぱ寿司は、2025年9月25日から2025年10月8日までの間、「百十円満点祭り」を全店で開催する。旬の素材を生かした厳選ネタとして「大切りとろびんちょう」「三陸産とろいわし」「ししゃもっこ軍艦」「あじ竜田にぎり」「北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ」などを税込110円で提供する。

〈「百十円満点祭り」商品詳細〉

「百十円満点祭り」では、かっぱ寿司の定番100円(税込110円)商品と、期間限定の100円(税込110円)商品など、バラエティ豊かな寿司をラインアップする。さらに、110円以外にも“百点満点超え”の商品を取りそろえた。

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「大切りとろびんちょう」一貫110円

脂がのったびん長まぐろを店内で切り付け、大切りにした。口の中でとろけるような食感と旨みが楽しめる。

かっぱ寿司「大切りとろびんちょう」

◆「三陸産とろいわし」一貫110円

店内で丁寧に皮と骨を処理している。脂がたっぷりのった濃厚な旨みのいわしに生姜をのせて仕上げた。

かっぱ寿司「三陸産とろいわし」

◆「ししゃもっこ軍艦」二貫110円

ししゃも卵ときゅうりを合わせ、軍艦にした。きゅうりのシャキっとした食感と、ししゃもの卵のプチプチとした食感が楽しめる。

かっぱ寿司「ししゃもっこ軍艦」

◆「特盛ししゃもっこ かっぱ軍艦」一貫110円

海苔の代わりにきゅうりを使用したかっぱ軍艦に、特盛のししゃもの卵をのせた。噛むたびに小さな粒が弾ける食感とうまみが楽しめる。マヨネーズを使用している。

かっぱ寿司「特盛ししゃもっこ かっぱ軍艦」

◆「あじ竜田にぎり」一貫110円

店内で揚げたあじ竜田は、外はカリっと香ばしく、中はふっくらジューシーな味わい。生姜をあしらう事で、あじ竜田を引き立てながらさっぱりと食べやすくしている。

かっぱ寿司「あじ竜田にぎり」

◆「北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ」一貫110円

北海道産のマフグに塩を振って炙り、最後にポン酢ジュレをのせて仕上げた。北海道産マフグの食感と旨みに、直火で炙った香ばしさが加わっている。

かっぱ寿司「北海道産フグ塩炙り ポン酢ジュレのせ」

◆「こぼしえんがわ刻み包み」一貫160円〜

えんがわを、海苔で包んで食べるメニュー。えんがわのとろっとした食感と旨みが楽しめる。

かっぱ寿司「こぼしえんがわ刻み包み」

◆「大切りみなみ鮪大とろ」一貫390円〜

店内で丁寧に切り付けたみなみ鮪大とろのにぎり。みなみ鮪の大とろは特に脂が豊富で、口の中でとろけるような食感が特徴。

かっぱ寿司「大切りみなみ鮪大とろ」

◆「みなみ鮪大とろぶつ&うに軍艦」二貫530円〜

ぶつ切りにしたみなみ鮪大とろの軍艦とうにの軍艦を、贅沢に盛り合わせた。それぞれに大葉をあしらい、大とろとうにの味わいを引き立てている。

かっぱ寿司「みなみ鮪大とろぶつ&うに軍艦」

◆「3種の柚子塩ネタ食べ比べ」三貫290円

かっぱ寿司の人気定番ネタ3種を一皿で楽しめる。脂がのった大切りサーモン、甘み際立つ生えび、とろける旨みのえんがわを、塩と柚子でさっぱりと仕上げている。

かっぱ寿司「3種の柚子塩ネタ食べ比べ」

◆「ジューシーとり唐揚げ 中華野菜あんかけ」430円〜

揚げたてのとり唐揚げに、オイスターソースやごま油の風味が効いた特製の野菜あんをかけた。仕上げにブラックペッパーを振り、ピリッとしたスパイスを効かせている。

※あんかけにえびを使用している。

かっぱ寿司「ジューシーとり唐揚げ 中華野菜あんかけ」

◆「中華野菜あんかけ茶碗蒸し」330円〜

「茶碗蒸し」に、やさしい甘みと旨みのある野菜あんをかけた。具材にえびを使用している。

かっぱ寿司「中華野菜あんかけ茶碗蒸し」