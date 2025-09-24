ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¡Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¥¥ã¥é¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç¼ÂÁ©¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤´¤ßºï¸ººö¾Ò²ð
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê47¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î¤¿¤á¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤«¤éËüÇî¤Ë¤Æ¡Ø¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¸¦µæ½ê¡Ù¤¬29Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìºòÆü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¤µ¤ó¤È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥°¥Ã¥º¤Î´°Çä¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëËüÇî¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ø½Û´Ä·ÐºÑ¡Ù¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ú¤·¤¯²ÈÂ²¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¡À¸¥´¥ß¤ò¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ÇÊ¬²ò¤·¡¢¿¢Êª¤ÎÈîÎÁ¤Ë¤¹¤ë(¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢¿ôËü±ß¤ÎÊä½õ¶â¤¬¤Ç¤Þ¤¹)
¢²ÈÅÅ¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦»î¤·¤Æ¤ß¤ë
£ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½èÊ¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿©¤ÙÀÚ¤ë
¤ÉÔÉ¬Í×¤ÊÊª¤Ï¤Û¤Ü´óÉÕ¤Ë¤¹¤ë(¸ÅÃåde¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ódeµë¿©¤Ê¤É)
¥»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤òGo green Japan¤ËÁ÷¤ë¡£(»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤Ë¤Ï¿å¤òåºÎï¤Ë¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¦±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÏÉ¬¤ººÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËGreen down project¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à(¤â¤·¤¯¤ÏÁ÷¤ë)
¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥´¥ß¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿È¶á¤Ê¤³¤È¡£¼Î¤Æ¤ë¡¢»Ä¤¹¤³¤È¤¢¤ê¤¤ÇÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÄí¤Ç¤â¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤é¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢29Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£