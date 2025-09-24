きょう24日は、九州や四国など、所々で雨の降り方が強まっています。また、あす25日は、低気圧や前線の影響で北日本や日本海側を中心に荒れた天気となるおそれがあり、十分な注意が必要です。

■九州で局地的に雨強まる

きょう24日は、北日本や東日本は高気圧圏内で、さわやかな秋晴れが続いていますが、西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込み、局地的に積乱雲が発達しています。宮崎県の諸塚では、午前7時23分までの1時間に53.5ミリ、鹿児島県の肝付町前田では午後3時10分までの1時間に60.5ミリの滝のような雨を観測しました。

■あす25日は北日本中心に“荒れた天気”に

このあとも、九州南部を中心に湿った空気の流入が続く見込みで、断続的に激しい雷雨となり、大雨になる所がありそうです。24日正午〜25日正午にかけて予想される24時間雨量は、宮崎県と鹿児島県の多い所で150ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分な注意が必要です。

また、あす25日は、低気圧が北海道付近を通過し、この低気圧から伸びる前線が東北や北陸付近を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、広い範囲で大気の状態が不安定となるでしょう。北海道や東北・北陸だけでなく、西日本でも広い範囲で雨が降り、雷を伴って降り方の強まる所もありそうです。また、北日本の沿岸部を中心に風も強まる見込みで、北海道では最大瞬間風速30メートルと予想されています。北日本や北陸では、警報級の大雨や暴風となるおそれもありますので、十分ご注意ください。