MVPはどちらの手に 大谷翔平は6回無失点の好投＆27試合連続出塁 シュワバーが54HRで単独首位再浮上〈残り5戦〉
MLBのレギュラーシーズンも大詰め。ナ・リーグのMVP候補の大谷翔平選手とカイル・シュワバー選手のこの日の活躍を見ていきましょう。
大谷選手はダイヤモンドバックス戦に『1番・投手兼DH』で先発登板。6回91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点と好投。救援陣が逆転を許し2勝目とはならなかったものの、圧巻の投球をみせました。
一方、打撃では、6回の第3打席で追加点につながる四球を選ぶも、ヒットは出ず。4打席に立ち3打数ノーヒットという内容でした。それでも27試合連続出塁と記録を伸ばしています。
大谷選手とともにナ・リーグ本塁打王争いで首位に立つシュワバー選手（フィリーズ）は、マーリンズ戦に「2番・DH」でスタメン出場すると初回にライトへのホームラン。54号となる一発で、大谷選手に1本差をつけ単独首位に再浮上しました。
シュワバー選手は2打席目以降、3打席連続の三振。5打席目となる延長10回には2アウト2塁で申告敬遠を宣告されました。
フィリーズは地区優勝を決めており、ドジャースは2位パドレスと1、5ゲーム差の首位。残り5試合で、MVP争いはどんな結末を迎えるのでしょうか。
▽2人の主な成績
【大谷翔平】
投手
試合 14
投球回 47
勝利 1
敗戦 1
奪三振 62
自責点 15
防御率 2.87
打者
試合 154
打率.282
安打 167
二塁打 24
三塁打 8
本塁打 53
打点 99
得点 142
四球 108
盗塁 19
OPS1.011
試合 157
打率.241
安打 141
二塁打 22
三塁打 2
本塁打 54
打点 130
得点 108
四球 106
盗塁 10
OPS.929