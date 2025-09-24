MLBのレギュラーシーズンも大詰め。ナ・リーグのMVP候補の大谷翔平選手とカイル・シュワバー選手のこの日の活躍を見ていきましょう。

大谷選手はダイヤモンドバックス戦に『1番・投手兼DH』で先発登板。6回91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点と好投。救援陣が逆転を許し2勝目とはならなかったものの、圧巻の投球をみせました。

一方、打撃では、6回の第3打席で追加点につながる四球を選ぶも、ヒットは出ず。4打席に立ち3打数ノーヒットという内容でした。それでも27試合連続出塁と記録を伸ばしています。

大谷選手とともにナ・リーグ本塁打王争いで首位に立つシュワバー選手（フィリーズ）は、マーリンズ戦に「2番・DH」でスタメン出場すると初回にライトへのホームラン。54号となる一発で、大谷選手に1本差をつけ単独首位に再浮上しました。

シュワバー選手は2打席目以降、3打席連続の三振。5打席目となる延長10回には2アウト2塁で申告敬遠を宣告されました。

フィリーズは地区優勝を決めており、ドジャースは2位パドレスと1、5ゲーム差の首位。残り5試合で、MVP争いはどんな結末を迎えるのでしょうか。

▽2人の主な成績

【大谷翔平】

投手

試合 14

投球回 47

勝利 1

敗戦 1

奪三振 62

自責点 15

防御率 2.87

打者

試合 154

打率.282

安打 167

二塁打 24

三塁打 8

本塁打 53

打点 99

得点 142

四球 108

盗塁 19

OPS1.011

【カイル・シュワバー】試合 157打率.241安打 141二塁打 22三塁打 2本塁打 54打点 130得点 108四球 106盗塁 10OPS.929