RIIZE、Snow Manの『カリスマックス』ダンスカバー動画を公開「センターの赤い人、楽しそう」

ボーイズグループRIIZEがSnow Manのダンスカバー動画を公開し、熱い注目を集めている。

【写真】「こんな彼氏欲しい」RIIZE・ショウタロウ

RIIZEは9月23日、インスタグラムやTikTokの日本公式アカウントを通じて、Snow Manの『カリスマックス』ダンスカバー動画を公開した。

公開された動画でRIIZEのメンバーは、『カリスマックス』の軽快な音楽に合わせてカバーダンスを披露。センターを務めたウンソクが笑いをこらえきれないような表情を見せ、ファンの笑いを誘った。

動画を見たファンらは「言い出しっぺは誰だよ（笑）」「ウンソクがセンターなの笑う」「センターの赤い人、楽しそう」「最後の掛け声、爆笑」といった熱い反応を見せた。

（画像＝RIIZE公式TikTok）『カリスマックス』を踊るRIIZE

なお、RIIZEはK-POPアイドルとして初めて、10月4日（現地時間）にアメリカ・テキサス州オースティンで開催される「Austin City Limits Music Festival」への出演を控えている。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。