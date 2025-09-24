田丸麻紀「とっちらかった夕食の献立」サーモンムニエルなどの手料理披露
【モデルプレス＝2025/09/24】モデル・女優の田丸麻紀が9月23日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食メニューを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】田丸麻紀、色とりどりな豪華夕食
田丸は「今夜も相変わらず とっちらかった夕食の献立」と謙遜しながら手料理を公開。「ワカモレやらサーモンのムニエルやら」と多彩なメニューを明かし、サーモンのムニエルやワカモレ、芽ねぎとザーサイのサラダ、にんじんと明太子の炒め物など色とりどりの料理写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「美味しそう」「センス抜群」「完璧すぎる」といったコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
