安田成美、夫・木梨憲武とのバス車内密着2ショット公開「理想の夫婦」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の安田成美が23日、自身のInstagramを更新。夫のとんねるず・木梨憲武とのバス車内での2ショットを公開した。
【写真】木梨憲武＆安田成美、仲睦まじい夫婦2ショット
安田は「2人でバスに乗っちゃって」「新500円玉使えなかったの」とコメントし、バスの車内での木梨との仲睦まじい2ショット姿を披露。2人で公共交通機関を利用する日常的な一コマを切り取った温かい投稿となっている。
この投稿に、ファンからは「仲良し」「微笑ましい」「羨ましい」「理想の夫婦」「素敵」「ほっこり」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
