テレ朝・堂真理子アナ、手料理公開「娘が一生懸命にんじんをピーラーでスライスしてくれて」
【モデルプレス＝2025/09/24】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが9月23日、自身のInstagramを更新。娘と一緒に作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】テレ朝美人アナ、家庭的な手料理
堂アナは「娘が一生懸命にんじんをピーラーでスライスしてくれて、美味しいキャロットサラダが出来ました」と娘との料理エピソードを紹介。「パスタと一緒に美味しくいただきました」と家族での食事時間を大切にしている様子を載せている。
写真では、色鮮やかなキャロットサラダときのこと豚肉、トマトを使ったパスタが美しく盛り付けられた2皿が写されており、手作りの温かみが感じられる食卓の様子が確認できる。「今日は秋分の日らしい、気持ちの良い気候でしたね」と季節への想いも綴った。
この投稿に、ファンからは「娘さんとの料理が微笑ましい」「手料理が美味しそう」「家族の絆が素敵」「親子揃って料理上手」「家族の時間が幸せですね」「秋分の日にぴったりの食卓」といった声が上がっている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
◆堂真理子アナ、娘との料理時間を報告
