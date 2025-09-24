Snow Man佐久間大介、TVアニメ初主演作「風を継ぐもの」発表時にいた場所が話題「ガチ勢すぎる」「お祝いかな？」
【モデルプレス＝2025/09/24】Snow Manの佐久間大介が9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演を務めるLive2D×セルアニメーションが融合した新感覚本格時代劇アニメーション『風を継ぐもの』の発表時にいた場所を明かし、話題を集めている。
【写真】スノ佐久間「アブラ過多ブラ」山盛り二郎との記念ショット
◆佐久間大介「風を継ぐもの」発表時は「ラーメン二郎」へ
9月18日に『風を継ぐもの』のメインキャストが発表されことを受け、佐久間は「ちなみに『風を継ぐもの』発表された時、佐久間はここにいましたw」と『ラーメン二郎』に訪れた際のオフショットを投稿した。佐久間は以前から様々な『ラーメン二郎』の店舗に訪れていることを明かしており「やっぱり野猿（店舗名）の味最高に好きだ！！美味すぎる！！」と絶賛。また「アブラ過多ブラ」「トドメ玉」「プチ二郎」と購入した食券も公開し「久々のアブラ過多ブラも沁みた〜」とつづっている。
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「ボリュームにたまげた」「1人で全部食べたの？」「ビジュ良すぎ」「アブラ過多ブラでお祝いかな？」「ガチ勢すぎる」「胃袋ブラックホール」「メニューのネーミングがすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1969934558385827937
