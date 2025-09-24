齊藤なぎさ、タンクトップで素肌際立つ 秋取り入れたコーデに反響続々「可愛いすぎ」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の齊藤なぎさが24日、自身のInstagramを更新。秋らしい要素を取り入れたコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】齊藤なぎさ、スタイル抜群なタンクトップ姿
齊藤は「段々涼しくなってきて嬉しい〜！少し秋を取り入れたくてニット帽」と季節の変わり目を楽しんでいる様子を報告。「白のデニムが欲しくてはなちゃんと買い物に行き選んでもらいました ありがとう」とつづり、黒のタンクトップに白のデニムパンツを合わせ、ストライプシャツをカーディガン風に羽織ったカジュアルなスタイルを披露。黒のニット帽をアクセントに加え、秋らしさを演出したコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛いすぎ」「スタイル良い」「秋コーデが素敵」「ニット帽似合ってる」「白デニム珍しいな〜って思った！似合う！」「爽やかでオシャレ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
