「オオカミくん」山本杏、ノースリーブで肌見せ「色っぽい」「シャツの着こなし方おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演した山本杏が23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】19歳グラビアタレント、 シャツの着こなしがセクシー
山本は「せらちゃんとデートした日」と友人との時間を公開。「来月ディズニーいく約束もしたんだ」と今後の予定を明かし、ノースリーブトップスにチェック柄のシャツを羽織り、美しい肌のぞかせた。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「友情素敵」「可愛い」「色っぽい」「シャツの着こなし方おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
「キミとオオカミくんには騙されない」に出演し、話題を呼んだ山本は、2024年には「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビアアイドルとして注目を浴びる。「Popteen」専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
◆山本杏、ノースリーブ姿披露
