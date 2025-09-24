9月24日、俳優の遠藤健慎（24）が大麻所持の疑いで逮捕された。遠藤容疑者は、「清水被告の家に行き、大麻のようなものを見たが私のものではありません」と容疑を否認しているという。

【写真】「慣れた様子でケムリを吸い込む」遠藤容疑者と、清水被告との笑顔で2ショットほか

遠藤容疑者は、2009年より子役として芸能活動を開始。出演作を重ね、2021年には『青天を衝け』にてNHK大河ドラマに初出演。2023年には映画初主演を務めたほか、今年3月には『さえなければ』で舞台に挑戦するなど、徐々に活動の幅を広げていた。

遠藤容疑者は今年、東京杉並区にある清水尋也被告の自宅で、清水被告とともに大麻を所持していた疑いが持たれている。捜査関係者によると警視庁は「8か月前から捜査を進めており、少なくとも遠藤容疑者が5回以上は清水被告の自宅に出入りする様子を確認していた」という。

遠藤容疑者と清水尋也被告との"絆"は、強固なものだったようだ。芸能関係者が語る。

「2人は、2018年に公開された映画『ミスミソウ』や、TBSドラマ『チア☆ダン』で共演を果たしています。舞台挨拶では清水さんが遠藤さんの肩にあごを乗せる場面もあり、相当気が合う仲だったのでしょう。

3月に出演した舞台『さえなければ』で清水さんがアフターイベントに参加した際は、『ヒロヤンが駆けつけてくれるなんて……！』と遠藤くんは喜びを隠しきれない様子だったそうです。芸能界デビューは遠藤さんの方が早いですが、ともに若い頃から芸能界入りしたという共通点もあって、お互いにとって先輩後輩の関係を超えた"盟友"のような存在だそうです」（芸能関係者）

そんな遠藤容疑者には、もう一人の"盟友"がいたという。

「今年4月に訃報が報じられた俳優の板垣瑞生さん（享年24）です。板垣さんは1月末に行方不明者届が出されており、3月中旬に遺体で発見。2月上旬に亡くなったと見られ、外傷はなく、事件性は認められなかったようです。昨年3月、元所属事務所を突然退所した板垣さんですが、同年1月ごろから精神的に不安定な日々が続いていたことを退所後に告白していました。

2人は所属事務所こそ違いましたが、同い年かつほぼ同時期に芸能界入り。まるで兄弟のような関係性でした。ファンからは、『遠藤さんが板垣さんのお兄ちゃんみたい』とも言われていましたね。遠藤さんは板垣さんのことを『俺が出会った人間の中でダントツ1番素直』とも語っており、いつも気にかけている存在だったようです。ゲーム好きという共通点もあり、2人でゲーム配信をすることもありました」（同前）

訃報直後、遠藤容疑者はXで次のように心境を明かしている。

〈配信でやったホラゲー全然クリアしてない。誕プレの返しも貰ってない。（中略）ラッパー名義、「少年ボーイ」のまま逝ったな。絶対忘れらんないじゃん〉（遠藤容疑者のXより）

「弟のような板垣さんを、"お兄ちゃん"として見守り続けたのが遠藤さんでした。舞台『さえなければ』と板垣さんが亡くなった時期が重なったことで、遠藤さんはひどく落ち込んでいましたが、作品が"身近な人の死"を扱っていたこともあり、脚本を何度か読み返しながら乗り越えようとしていたそうです。

盟友たちの思いを背負って、俳優として羽ばたいていく遠藤さんの姿をファンは望んでいたことでしょう」（同前）

芸能界という厳しい世界で仲間たちと支え合い、もがいていた遠藤容疑者。若手俳優の相次ぐ逮捕に、ファンの間では動揺と失望の声が広がっている。