Cear pavé ホワイト

シーイヤーは、独自の立体音響技術「Cear Field」を搭載したBluetoothスピーカー「Cear pavé(シーイヤーパヴェ)」をAmazonにて発売開始した。Amazonでの価格は44,000円。

9cmのコンパクトなスクエアボディながら、立体的なサウンドと音質を備えた立体音響スピーカー。これまで、直販サイトを中心に展開していたが、今回Amazonでも取り扱いを開始し、「より多くのお客様に『Cear pavé』をお届けできる販売体制を整えました」としている。

なお、専用のトランスミッター「Cear core」についてもAmazonでの販売を開始している。Amazonでの価格は12,100円。

Cear core

Cear pavéは、ステレオ音源をリアルタイムで解析し、“楽曲に込められた音の表現や収録された場所の空間の響きなどをまるでヘッドフォンで聴いているかのように再現する”という独自再生技術「シーイヤーフィールド(Cear Field)」を搭載しているのが特徴。

ジャイロセンサーを使った直感的な操作に加え、専用キャリーボックスを標準装備。防水規格IPX7にも対応する。

Bluetooth 5.4準拠で、プロファイルはA2DP/AVRCP/HFP/HSP、コーデックはaptX Lossless/LC3/aptX Adaptive/aptX/AAC/SBCをサポートする。

外形寸法は93×93×93mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約500g。