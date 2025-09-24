【お得】いよいよ最新刊発売の『3月のライオン』が全話無料、LINEマンガにて5日間限定
人気漫画『3月のライオン』（原作：羽海野チカ／白泉社）が、電子コミックサービス「LINEマンガ」できょう24日から28日まで、全話無料を実施。
【画像】将棋からラブストーリー展開…名作『3月のライオン』
待望のコミックス最新18巻が29日に発売される本作は、深い孤独を背負う17歳のプロ将棋棋士・桐山零が、川本家との出会いをきっかけに少しずつ成長していく姿を描いた、やさしさ溢れるラブストーリー。
また、最大1万円分のマンガコインが当たる「3月のライオン全話無料記念！LINEマンガ ガチャ」を実施。対象の連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できる。期間中は毎日参加が可能。
さらに、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5000分のマンガコインが当たるキャンペーンも。該当ポストをリポストすることで参加できる。ハッシュタグ「#3月のライオン全話無料」をつけて引用リポストすると当選確率があがる。
