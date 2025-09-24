Snow Man・向井康二と森崎ウィンが表紙を飾る『月刊TVガイド11月号』が9月24日（水）に東京ニュース通信社より発売された。

【画像】Snow Man・向井康二と森崎ウィンの両片想い役のピュアラブかわいいグラビア

「（LOVE SONG）」で共演する森崎ウィンと向井康二。両片想い役を演じる2人のピュアラブグラビアが掲載。レアすぎるかわいい森崎と向井の姿が満載された。「お互いにこの2人で良かった」と、尊敬し合う2人の相思相愛トークも。

映画「火喰鳥を、喰う」で共演する水上恒司・宮舘涼太は、撮影現場の裏話や2人の演技論をトーク。、「火喰鳥を、喰う」完成披露試写会、渡辺翔太の「Swarovski大阪 オープニング発表会」、ラウールの「ラウール On The Runway」取材会、Snow Manにとって初の海外大型フェスライブ出演となった「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」のリポートも。大充実のSnow Man特集となっている。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』からデンジとレゼが、本誌描き下ろしバックカバーに登場。デンジの声を担当する戸谷菊之介のグラビア＆インタビューのほか、監督・吉原達也＆副監督・中園真登の対談、“沼り方”完全ガイドまで、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を存分に楽しめる大ボリュームの特集となった。特別付録のポストカードも付属。

冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ!」がスタートするAぇ！groupが揃って登場。全力でポーズを合わせるミニゲームや、全力スマイルなど、5人の全力グラビアも。購入者特典は戸谷菊之介の生写真。アニメイト通販にて購入すると1枚が付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）