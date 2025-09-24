櫻坂46・四期生9人が揃って登場　「B.L.T.2025年11月号」表紙画像が発表

櫻坂46・四期生が表紙を飾る「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社）が9月27日に発売される。本誌の発売に先駆け本誌の表紙が発表された。

【写真】櫻坂46・四期生9人がオールブラックの衣装で集合

表紙＆巻頭に櫻坂46四期生の浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実が揃って登場。

表紙に選ばれたのは、オールブラックの衣装をまとった四期生9人が一列に並んで、こちらを見つめるカット。初登場となる今回は、そんな彼女たちの“現在地”を知るべく、あらゆる角度から大特集をお届け。一人4Pというソロページでは、カメラマンが一人ひとりと向き合いじっくりと撮り下ろしたビジュアルはもちろん、B.L.T.恒例の「46問46答」も収録される。

また稲熊、佐藤、松本、山川チームと浅井、勝又、目黒、中川、山田チームといった、2組に分けて実施したロング座談会はそれぞれ1万字、合計で2万字を超えるインタビューを掲載。11月8日（土）～11月30日（日）の期間に開催される「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」への意気込みなども語っている。

そのほか僕が見たかった青空・金澤亜美、STU48・高雄さやか、藤本唯千夏、白鳥沙怜も登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）