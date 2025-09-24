ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×½ªÎ»ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡¢¾¾ËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾¾ÅÄÍÛ»°¼ÒÄ¹¡Ê66¡Ë¤¬24Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¶ÉÀ©ºî¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¤¬6·î¤Ë31Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤È¤ÎÁÊ¾Ù¤òÍýÍ³¤ËÈÖÁÈ¤òµÙ±é¡£Æ±11·î¤ËÁÊ¾Ù¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÍÅÄ¤¬1¿Í¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÉÍÅÄ¤â3·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï2¿Í¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÍÅÄ¤¬µÙÍÜ¤¹¤ëÁ°¤«¤éµÈËÜ¶½¶È¤ÈÈÖÁÈµÙ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ÈÖÁÈºÇÂç¤ÎÇä¤ê¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬³èÆ°µÙ»ß¤µ¤ì¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤â°ì»þµÙÍÜ¤·¤Æ¡¢ÂåÌò¤ÎMC¤òÎ©¤Æ¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¤Ï2¿Í¤Î¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï11·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Îµ¼Ô¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¤«¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¥Í¥Ã¥È¤ÎÊý¤Ë³èÆ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£µÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¾ËÜ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£