魔裟斗、76歳母親の誕生日を祝福 両親の“顔出し”家族ショットに反響「お母様お若い！」「ご両親もイケメン美人ですね」
元K-1王者でタレントの魔裟斗（46）が23日、自身のインスタグラムを更新。家族全員で母の誕生日を祝ったことを明かした。
【写真】「ご両親もイケメン美人ですね」魔裟斗ファミリー＆両親との“顔出し”家族ショット
「先日母の76歳の誕生日に食事をしてきました。二人共元気で肉を沢山食べてました笑 元気な間に親孝行」とつづり、両親の後ろに妻で俳優の矢沢心（44）、子ども3人ら“魔裟斗ファミリー”が並んだ家族7ショットを披露している。
この記念日ショットにファンからは「お母様お若い！」「ご両親もイケメン美人ですね」「お母様は美女、お父様もダンディすぎる笑」などとコメントが集まっていた。
