川島なお美さん“10回目の命日” 夫の鎧塚俊彦氏がバラ10本で「永遠の感謝」伝える
パティシエの鎧塚俊彦氏が24日、自身のインスタグラムを更新。2015年9月24日に胆管がんのために亡くなった妻で俳優・川島なお美さん（享年54）の10回目の命日を報告した。
【写真】川島なお美さん“10回目の命日” 鎧塚氏「永遠の感謝」伝える
鎧塚氏は「本日10回目の命日。我が家では薔薇十本。薔薇の花言葉って本数によって変わるのご存知でしたか？一本は「一目惚れ」、三本は「告白」、私にとって十本は「感謝」。私は女房に対して「永遠の愛」とよく言われる事に小っ恥ずかしさと言うか、違和感、抵抗があります。言うなれば「永遠の感謝」です」と思いを記した。
SNS上では「永遠の感謝って名言」「ステキな言葉ですね」「トシさん、これからもお元気で、お身体ご自愛ください」などといった感想が寄せられている。
【写真】川島なお美さん“10回目の命日” 鎧塚氏「永遠の感謝」伝える
鎧塚氏は「本日10回目の命日。我が家では薔薇十本。薔薇の花言葉って本数によって変わるのご存知でしたか？一本は「一目惚れ」、三本は「告白」、私にとって十本は「感謝」。私は女房に対して「永遠の愛」とよく言われる事に小っ恥ずかしさと言うか、違和感、抵抗があります。言うなれば「永遠の感謝」です」と思いを記した。
SNS上では「永遠の感謝って名言」「ステキな言葉ですね」「トシさん、これからもお元気で、お身体ご自愛ください」などといった感想が寄せられている。