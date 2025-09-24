テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が24日、自身のインスタグラムを更新。23日に東京ドームで行われた活動休止前最後の公演を振り返った。Perfumeは21日に今年いっぱいで活動休止することを発表していた。

「『Perfume 2025 Anniversaryネビュラロマンス Episode Tokyo Dome』あの日からの5年ぶりのドーム、Perfumeコールドスリープ前のラストライブでした」と報告。ライブ会場での3人の影のスリーショットを公開した。

「来てくださったみなさん、いろんな気持ちを持ちながらも、それぞれの人生とパフュームとの出会いに懐かしみながら、“今”を一緒に楽しんでくれました。急遽、世界生配信も行っていました！世界中の多くの皆さんが、突然の私たちからのメッセージをを受け止めて、ラストライブを見届けてくれていたようです。本当にすごい数…！私たちに心を寄せてくださったすべての皆様、本当にありがとうございます。書きたい事は山ほどありますが、ひとまずお疲れ様だ〜ね」と感謝の思いをつづった。

「朝起きたら左の顔がぷんぷんに腫れてて、なにごと？で笑いました」とライブから一夜明け、顔の左側が腫れていたことを明かし、「昨日までのキラキラあ〜ちゃんからの落差えぐっw」と突っ込んんだ。「HP使い切ったね」と続け、「みんなからのコメントゆっくり読ませてもらいます」と締めくくった。